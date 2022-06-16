Перес о Мбаппе: «Нет никого выше «Реала», пусть он лучше остается в «ПСЖ». Я хотел видеть человека, живущего мечтой»

высказался об отказе от перехода в .

– Он изменился – ему предлагали разные вещи, на него давили, и Мбаппе уже стал другим футболистом. Нет никого, кто был бы выше «Реала». Это отличный футболист, он лучше остальных умеет побеждать, но это коллективный вид спорта. У нас есть ценности и принципы, которым мы не можем изменить.

Я люблю его, он прикладывал усилия, и давление заставило его поменять решение. Это нелегко. Думаю, его мама хотела, чтобы он перешел в «Реал», потому что это была его мечта детства. Слышал, что его мама была разочарована.

– Почему не был подписан предварительный контракт?

– Это было невозможно. Для этого нужно было идти к «ПСЖ» вместе с игроком, а это привело бы к большим волнениям вокруг Мбаппе. Самым разумным решением было дождаться окончания срока контракта. «ПСЖ» бы сделал эту ситуацию публичной, и это лишь усилило бы давление, с которым было и так нелегко справляться.

Мбаппе, который собирался сюда перейти, был другим. Раз все так, то пусть лучше остается в . Я хотел видеть человека, живущего мечтой. Мбаппе, который отказывается от мероприятий в сборной, – не мой Мбаппе. Я не хочу этого. Я думаю, что они сбили его с толку.

– Как вы узнали о его решении?

– Он прислал мне сообщение, я ему ответил. Я видел, что это уже не тот Мбаппе, которого я хотел подписать. Ни один игрок в истории «Реала» не стоял выше, чем остальные. Это коллективный вид спорта. Мы не подпишем ни одного игрока, который поставил бы атмосферу в команде под угрозу, – сказал президент «Реала» в интервью El Chiringuito.