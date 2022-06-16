Большинство акционеров Евролиги проголосовали за исключение российских клубов из числа участников сезона-22/23

Теги дисквалификации ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Партизан Валенсия Баскетбол

Российские клубы не выступят в новых сезонах Евролиги и Еврокубка.

Как сообщает BasketNews, большинство клубов-акционеров Евролиги проголосовали за исключение представителей России из числа участников сезона-22/23.

Семь из одиннадцати клубов-акционеров проголосовали за дисквалификацию российских команд, два заняли нейтральную позицию.

В числе дисквалифицированных клубов оказался ЦСКА, который и сам является акционером Евролиги. В сезоне-21/22 от России в главном евротурнире помимо армейцев выступали «Зенит» и УНИКС, «Локомотив-Кубань» играл в Еврокубке.

Уайд кард на участие в Евролиге-22/23 вместо российских клубов, как ожидается, получат «Валенсия» и «Партизан».

28 февраля совет Евролиги принял решение приостановить участие российских клубов в европейских турнирах в сезоне-21/22 в связи с событиями на Украине. Позже они были исключены из числа участников окончательно, результаты команд аннулировали.

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