Зарема о Бакаеве: «Запрос бонуса за лояльность – плевок в лицо. «Воспитанник» – это не иждивенец. Все хотелки сохранены и станут пособием, как нельзя вести переговоры»

прокомментировала переход в «Зенит» из «Спартака».

«Итак, Бакаев нашел новый клуб, а оскорбления в адрес «Спартака», нашего менеджмента и меня лично продолжают литься. Значит, пришло время кое-что прояснить.

Это неправда, что переговоров по поводу Бакаева не было. Они начались 14 октября, но быстро прекратились. Изначально запросы были слишком далеки от финансовых возможностей клуба еще до событий 24 февраля.

Понятно, что для Бакаева Мозес не потолок – например, по ожиданиям по зарплате, агентской комиссии, подписному бонусу, бонусам за игры и достижения команды, бонусам за результативные действия.

Самой возмутительной статьей предстоящих расходов стал «бонус за лояльность клубу». Это был удар ниже пояса, плевок в лицо. У клуба, который в том числе вложил немало средств, усилий и на воспитание младшего брата Зелимхана, а по факту получил лишь 15 миллионов рублей от «Рубина», просится надбавка, которую при переподписании не просили даже иностранцы.

Все хотелки сохранены и станут пособием для будущих поколений, как нельзя воспитанникам академии вести переговоры.

Поэтому в интересах самого же Бакаева – сконцентрироваться на игре и прекратить раздавать интервью. И не надо стелить себе соломку, говоря, что все переговоры ведут отец и агент, а я «не в теме, я только на поле». Зелимхан уже взрослый мужчина, а не мальчик, за которого все решает папа. Два игрока от того же агента быстро и легко переподписали контракты, не ссылаясь на своих отцов, хотя они значительно моложе Зелимхана. Переподписался и другой футболист, за которого переговоры вел лично отец.

Клуб долго молчал, несмотря на адское давление не совсем чистоплотных блогеров и журналистов. Мы просили сторону Бакаева быть спокойнее в СМИ. На нас давили за то, что «Спартак» не может потерять своего воспитанника, к тому же сборника.

Как ни прискорбно, не всегда лучшими на поле – с потрясающей самоотдачей и желанием – оказываются воспитанники академии. Лучшими оказываются те, кто играет не на себя, а на общий результат команды.

«Воспитанник» – это не иждивенец, забота о котором пожизненно лежит на плечах клуба. Некоторые ветераны клуба без зазрения совести ставят знак равенства между этими понятиями в дешевых шоу на спортивном канале, принадлежащем «Газпром-медиа». До сих пор не понимаю, как бывшие футболисты, которые могли быть тренерами или просто уважаемыми легендами, в итоге выбирают профессию шутов и становятся самыми оголтелыми критиками новых футболистов и тренеров.

Возвращаясь к Зелимхану Бакаеву – истерия нарастала на протяжении всей весны. Подсчитывание игровых минут, дискуссии о заменах, постоянные вопросы тренеру – это не шло никому на пользу. Ни клубу, ни самому Зелимхану.

Футбол – это прежде всего командная игра. Думаю, Сергей Богданович это тоже объяснит. Возможно, услышит в ответ: «Тренеру самому-то много чему еще научиться надо», – написала супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна в блоге на Sports.ru.

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