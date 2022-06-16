Семак признан лучшим тренером РПЛ 3-й год подряд. Федотов набрал столько же очков, но тренер «Зенита» выиграл благодаря чемпионству

признан лучшим тренером прошедшего сезона РПЛ.

Победитель был определен в голосовании, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы спортивных СМИ, комментаторы телеканала «Матч Премьер» и тренер сборной России Николай Писарев. На награду претендовали все специалисты, которые провели в роли главного тренера не менее пяти матчей в сезоне РПЛ-2021/22.

По итогам голосования Сергей Семак и тренер ЦСКА , в прошлом сезоне возглавлявший «Сочи», набрали одинаковое количество баллов – по 118. Согласно положению об индивидуальных наградах РПЛ, при равенстве очков победителем становится тренер, чья команда заняла наиболее высокое место в турнирной таблице.

Поскольку «Зенит» финишировал первым, а – вторым, лучшим тренером сезона признан Семак.

46-летний специалист получил награду лучшему тренеру сезона третий раз подряд.

В сезоне-2021/22 стал чемпионом России, набрав 65 очков, а также выиграл Суперкубок страны.