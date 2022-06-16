«Для меня важна была только золотая медаль. Считаю, что заслужила ее своим прокатом». Александра Трусова об Олимпиаде

считает, что заслужила золото Олимпийских игр в Пекине своим прокатом с пятью четверными прыжками.

Победу на Олимпиаде одержала , Трусова стала второй.

– Пять четверных – это рекорд. И ты вписала свое имя в историю. Что в данном случае важнее – медали или рекорды?

– Мне всегда важны рекорды. Но эта медаль – та, которую, как я считаю, я заслужила своим прокатом, мне была важна. Именно эта медаль.

О других медалях, которые я по причине своих прокатов не получила, не жалею. А в Пекине я пыталась, я добилась своей цели. И важна для меня была только эта медаль.

– Олимпийская золотая?

– Да.

– Серебряную сохранила?

– Конечно, стоит дома, в углу, где все медали. Дома есть отдельное место под Олимпиаду – там букет, Бин Дун Дунь, мой брат собрал лего – я ему привезла из Пекина. Получился такой олимпийский угол.

– Один из журналистов рассказал, что на торжественный прием в Кремль ты приехала без своей медали, а на награждение брала награду у Евгении Тарасовой. Это правда?

– Да, брала у Жени. Просто я забыла свою медаль, ха-ха.

– То есть это не принципиальный момент?

– На Олимпиаде я сняла серебро, да. Но там я и не собиралась ее показывать, не собиралась с ней ходить нигде.

Ну и в целом я беру ее везде по минимуму. Что касается той встречи, нам сказали взять туда медали, а я просто забыла. Но специально я не ношу медаль, чтобы кому-то показать.

– Болельщики пишут всякое, поэтому позволь просто уточнить. С Аней Щербаковой общаешься после Олимпиады, все в порядке?

– Да, – сказала Трусова.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде

Главная проблема Трусовой – неумение вовремя остановиться. Саша постоянно рискует, и это мешает ей побеждать