«Для меня важна была только золотая медаль. Считаю, что заслужила ее своим прокатом». Александра Трусова об Олимпиаде

Александра Трусова считает, что заслужила золото Олимпийских игр в Пекине своим прокатом с пятью четверными прыжками.
Победу на Олимпиаде одержала Анна Щербакова, Трусова стала второй.
– Пять четверных – это рекорд. И ты вписала свое имя в историю. Что в данном случае важнее – медали или рекорды?
– Мне всегда важны рекорды. Но эта медаль – та, которую, как я считаю, я заслужила своим прокатом, мне была важна. Именно эта медаль.
О других медалях, которые я по причине своих прокатов не получила, не жалею. А в Пекине я пыталась, я добилась своей цели. И важна для меня была только эта медаль.
– Олимпийская золотая?
– Да.
– Серебряную сохранила?
– Конечно, стоит дома, в углу, где все медали. Дома есть отдельное место под Олимпиаду – там букет, Бин Дун Дунь, мой брат собрал лего – я ему привезла из Пекина. Получился такой олимпийский угол.
– Один из журналистов рассказал, что на торжественный прием в Кремль ты приехала без своей медали, а на награждение брала награду у Евгении Тарасовой. Это правда?
– Да, брала у Жени. Просто я забыла свою медаль, ха-ха.
– То есть это не принципиальный момент?
– На Олимпиаде я сняла серебро, да. Но там я и не собиралась ее показывать, не собиралась с ней ходить нигде.
Ну и в целом я беру ее везде по минимуму. Что касается той встречи, нам сказали взять туда медали, а я просто забыла. Но специально я не ношу медаль, чтобы кому-то показать.
– Болельщики пишут всякое, поэтому позволь просто уточнить. С Аней Щербаковой общаешься после Олимпиады, все в порядке?
– Да, – сказала Трусова.
«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде
Главная проблема Трусовой – неумение вовремя остановиться. Саша постоянно рискует, и это мешает ей побеждать