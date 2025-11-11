  • Спортс
  • Карпин за продажу пива на стадионах: «Футболисты после игры могут выпить. Я каждый день – нет, пару баночек после игры могу»
Карпин за продажу пива на стадионах: «Футболисты после игры могут выпить. Я каждый день – нет, пару баночек после игры могу»

Валерий Карпин: пиво каждый день не пью, но пару баночек после игры могу.

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин поддерживает возвращение пива на стадионы.

– Положительно отношусь. Футболисты после игры могут выпить.

– Как часто сами пьете пиво?

– Что значит «часто»? Каждый день – нет. Пару баночек после игры могу, да, – сказал Карпин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
алкоголь и спорт
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoСоветский спорт
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
