Карпин за продажу пива на стадионах: «Футболисты после игры могут выпить. Я каждый день – нет, пару баночек после игры могу»

Валерий Карпин: пиво каждый день не пью, но пару баночек после игры могу.

Главный тренер сборной России и московского «Динамо » Валерий Карпин поддерживает возвращение пива на стадионы.

– Положительно отношусь. Футболисты после игры могут выпить.

– Как часто сами пьете пиво?

– Что значит «часто»? Каждый день – нет. Пару баночек после игры могу, да, – сказал Карпин.