Карпин за продажу пива на стадионах: «Футболисты после игры могут выпить. Я каждый день – нет, пару баночек после игры могу»
Валерий Карпин: пиво каждый день не пью, но пару баночек после игры могу.
Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин поддерживает возвращение пива на стадионы.
– Положительно отношусь. Футболисты после игры могут выпить.
– Как часто сами пьете пиво?
– Что значит «часто»? Каждый день – нет. Пару баночек после игры могу, да, – сказал Карпин.
Что «Динамо» делать с Карпиным?17887 голосов
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
