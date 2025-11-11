  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Воспитанник «Зенита» Шилов – самый перспективный футболист России по версии «СЭ», Пестряков из «Акрона» – 2-й, Окишор из «Динамо» – 4-й
28

Воспитанник «Зенита» Шилов – самый перспективный футболист России по версии «СЭ», Пестряков из «Акрона» – 2-й, Окишор из «Динамо» – 4-й

Вадим Шилов из «Зенита» – самый перспективный футболист России.

Атакующий полузащитник «Зенита» Вадим Шилов назван самым перспективным футболистом России.

17-летний вингер занял первое место в рейтинге «Спорт-Экспресса», куда вошли 55 игроков 2006-2008 годов рождения. Список составлен на основе мнений скаутов, детских тренеров и представителей ведущих академий.

Топ-10 самых перспективных футболистов России:

1. Вадим Шилов («Зенит»)

2. Дмитрий Пестряков («Акрон»)

3. Владимир ИгнатенкоКрылья Советов»)

4. Виктор Окишор («Динамо» Москва)

5. Андрей Ивлев («Пари НН»)

6. Арсений Дмитриев («Акрон»)

7. Казбек Мукаилов («Краснодар»)

8. Иван Бобер («Нефтехимик», в аренде из «Крыльев Советов»)

9. Матвей Бардачев («Урал», в аренде из «Зенита»)

10. Артем Хмарин («Краснодар»).

Отметим, что в аналогичном рейтинге за 2024 год первые три места заняли полузащитники Алексей Батраков («Локомотив»), Данила Козлов («Краснодар») и Виктор Окишор («Динамо»).

Что «Динамо» делать с Карпиным?17903 голоса
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВадим Шилов
logoЗенит
logoВиктор Окишор
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
logoСпорт-Экспресс
logoКазбек Мукаилов
logoКрылья Советов
logoНефтехимик
logoПари НН
logoАндрей Ивлев
logoАкрон
logoАрсений Дмитриев
logoДинамо Москва
logoМатвей Бардачев
logoИван Бобер
logoКраснодар
logoУрал
logoДмитрий Пестряков
рейтинги
logoВладимир Игнатенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Александр Мостовой: «Не верю, что «Динамо» вылетит в ФНЛ. Не назову их сезон позорным, а что позорного? Но совмещение постов – непозволительно, глупость»
вчера, 22:06
Карпин за продажу пива на стадионах: «Футболисты после игры могут выпить. Я каждый день – нет, пару баночек после игры могу»
вчера, 21:39
Владислав Радимов: «Станкович на грани нервного срыва. Так вести себя по отношению к журналисту нельзя, ничего криминального он не спросил»
вчера, 21:29
Захарян интересен «Лиону». Французский клуб хочет арендовать хавбека у «Сосьедада» зимой с правом выкупа («СЭ»)
вчера, 21:15
Зидан о том, когда снова будет тренировать: «Скоро»
вчера, 20:59
Мостовой про Альбу: «Люди по 30 лет в футбол играют, работают, а он оператором всю жизнь был и стал тренером, ну как это? В Испании смеялись неделю, когда я рассказал»
вчера, 20:53
Карпин о «Динамо»: «Думаю не про топ-3, топ-2 и даже не про топ-8, а про следующую игру – нам ее надо выиграть»
вчера, 20:31
Василий «Пельмень» Камоцкий о «Спартаке»: «Готов войти в штаб Станковича и мотивировать ребят по методу Гаттузо. Деян переживает за команду, молодец»
вчера, 20:22
Де Лаурентис опроверг отставку Конте: «Сказки. Антонио – настоящий мужчина, жертвующий каждой секундой жизни ради профессии. У нас особая связь, горжусь, что он рядом со мной и «Наполи»
вчера, 20:09
Дмитрий Шнякин: «Почему завелся Станкович? Мы спрашиваем о том, что не понравилось в судействе, в каждом флеш-интервью. Что не так с этим вопросом?»
вчера, 19:46Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Канчельскис: «Батракову и Кисляку надо уезжать за границу. Здесь они могут утонуть в болоте, и потом про них никто не вспомнит»
вчера, 20:40
Первая лига. «Челябинск» победил «Уфу», «Факел» обыграл «Спартак» из Костромы
вчера, 18:35
Манчини согласился возглавить «Аль-Садд» Клаудиньо
вчера, 17:59
Карпин о травмах в сборной: «Сильянова и Баринова не будет с Чили и Перу. Решили дать паузу, не рисковать»
вчера, 17:49
Ди Канио о Киву в «Интере»: «Иногда эстетика должна идти к черту, если хочешь добиться цели. Нужна конкретика, и не важно, насколько красива игра»
вчера, 16:55
Газзаев о совмещении Карпина: «Ему надо определиться с командой. В сборной получается лучше, чем в «Динамо». Там есть концепция игры, в клубе результата нет»
вчера, 14:41
Доку после 3:0 с «Ливерпулем»: «В моей жизни появился Бог, я хочу играть без страха и сомнений. Надеюсь совершенствоваться дальше с партнерами по «Сити» и таким отличным тренером»
вчера, 14:18
«Атлетико» продал контрольный пакет акций инвестфонду Apollo, сделку закроют в 2026-м. Американская компания вложится в команды и инфраструктурные проекты клуба
вчера, 14:03
Гришин о конфликте Станковича с журналистом: «Спрашивайте по игре – по тактике, заменам, тут я на стороне Деяна. Не надо провоцировать вопросами о судействе, он правильно сказал»
вчера, 13:57
Моуринью после 2:2 с «Каза Пия»: «Это вина «Бенфики», судей и ВАР. Пенальти в наши ворота не трактуется ФИФА и УЕФА как 11-метровый – это вернуло соперника в игру»
вчера, 13:41