Воспитанник «Зенита» Шилов – самый перспективный футболист России по версии «СЭ», Пестряков из «Акрона» – 2-й, Окишор из «Динамо» – 4-й

Атакующий полузащитник «Зенита» Вадим Шилов назван самым перспективным футболистом России.

17-летний вингер занял первое место в рейтинге «Спорт-Экспресса», куда вошли 55 игроков 2006-2008 годов рождения. Список составлен на основе мнений скаутов, детских тренеров и представителей ведущих академий.

Топ-10 самых перспективных футболистов России:

1. Вадим Шилов («Зенит»)

2. Дмитрий Пестряков («Акрон»)

3. Владимир Игнатенко («Крылья Советов »)

4. Виктор Окишор («Динамо» Москва )

5. Андрей Ивлев («Пари НН »)

6. Арсений Дмитриев («Акрон »)

7. Казбек Мукаилов («Краснодар»)

8. Иван Бобер («Нефтехимик», в аренде из «Крыльев Советов»)

9. Матвей Бардачев («Урал», в аренде из «Зенита »)

10. Артем Хмарин («Краснодар»).

Отметим, что в аналогичном рейтинге за 2024 год первые три места заняли полузащитники Алексей Батраков («Локомотив»), Данила Козлов («Краснодар») и Виктор Окишор («Динамо»).