Воспитанник «Зенита» Шилов – самый перспективный футболист России по версии «СЭ», Пестряков из «Акрона» – 2-й, Окишор из «Динамо» – 4-й
Атакующий полузащитник «Зенита» Вадим Шилов назван самым перспективным футболистом России.
17-летний вингер занял первое место в рейтинге «Спорт-Экспресса», куда вошли 55 игроков 2006-2008 годов рождения. Список составлен на основе мнений скаутов, детских тренеров и представителей ведущих академий.
Топ-10 самых перспективных футболистов России:
1. Вадим Шилов («Зенит»)
2. Дмитрий Пестряков («Акрон»)
3. Владимир Игнатенко («Крылья Советов»)
4. Виктор Окишор («Динамо» Москва)
5. Андрей Ивлев («Пари НН»)
6. Арсений Дмитриев («Акрон»)
7. Казбек Мукаилов («Краснодар»)
8. Иван Бобер («Нефтехимик», в аренде из «Крыльев Советов»)
9. Матвей Бардачев («Урал», в аренде из «Зенита»)
10. Артем Хмарин («Краснодар»).
Отметим, что в аналогичном рейтинге за 2024 год первые три места заняли полузащитники Алексей Батраков («Локомотив»), Данила Козлов («Краснодар») и Виктор Окишор («Динамо»).