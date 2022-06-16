УЕФА изучает финансы «ПСЖ». Против клуба могут открыть дело, если будут обнаружены нарушения

изучает ситуацию с финансами «ПСЖ».

По информации L’Equipe, несколько недель назад организация отправила парижскому клубу «запрос об информации». Официальные процедуры еще не начались.

Сообщается, что клуб находился под наблюдением контролирующего органа еще за несколько недель до жалобы, которую подала Ла Лига. УЕФА отправил запрос после того, как финансовые эксперты органа финансового контроля клубов (ICFC) изучили показатели из отчетов . Союз изучает показатели и других европейских клубов.

Таким образом, ICFC, которая работает в сотрудничестве, но независимо от УЕФА, проведет расследование нынешнего финансового положения парижан. По итогам проведенного анализа будет принято решение о том, необходимо ли открывать дело против клуба.

Клуб подтвердил, что сотрудничает с ICFC. Дата окончания проведения финансового анализа в данный момент неизвестна.

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