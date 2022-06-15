Англия разбита Венгрией, Германия снесла Италию, Коста-Рика вышла на ЧМ-2022, россиян допустят на US Open, «Ливерпуль» объявил о трансфере Нуньеса и другие новости утра

1. В Лиге наций выдался жаркий игровой день. Главная сенсация – разгромное поражение Англии от Венгрии дома (0:4). Для англичан это крупнейшее домашнее поражение от небританских сборных. Также матч был омрачен поведением британских болельщиков – они оскорбляли венгров во время исполнения их гимна, скандируя: «Вы расистские ублюдки».

В другом матче группы 3 Лиги А Германия разгромила Италию – 5:2. После четвертого тура Венгрия возглавила группу, Англия идет последней.

Также в своей группе лидирует Украина, сыгравшая вничью с Ирландией (1:1).

В других играх тоже было интересно: Нидерланды вырвали победу у Уэльса (3:2) благодаря голу Депая на 93-й минуте, Бельгия обыграла Польшу на выезде (0:1), Шотландия разгромила Армению (4:1). Все результаты дня – здесь.

2. Коста-Рика вышла на ЧМ-2022, обыграв Новую Зеландию в стыковом матче. Теперь стали известны все 32 участника чемпионата мира, а также составы групп.

3. «Ливерпуль» объявил о переходе Нуньеса из «Бенфики». За форварда заплатят 75+25 млн евро, как днем ранее объявил португальский клуб.

4. US Open допустит российских игроков под нейтральным флагом. Джокович может пропустить ТБШ из-за обязательной вакцинации.

5. «Зенит» согласовал основные детали контракта с Бакаевым, но о сроках еще не договорились. 4 года – компромиссный вариант, сообщает Metaratings.

6. УЕФА хочет проводить новый летний турнир в США с участием победителя Лиги чемпионов. В Cуперкубке могут сыграть победители Лиги Европы и Лиги конференций.

7. «Динамо» возглавит экс-тренер «Шеффилда» Йоканович. О назначении объявят на этой неделе.

8. Федор Емельяненко избран президентом Союза ММА России. Он не выдвигал свою кандидатуру.

9. Чалов сообщил боссам «Базеля», что не хочет возвращаться в ЦСКА после аренды, утверждает Blick. В московском клубе сообщили, что ждут возвращения игрока по завершении аренды после 30 июня.

10. Погба и «Ювентус» договорились о трансфере. Официальное объявление – в июле.

11. В МОК дали понять, что Томас Бах не будет отвечать на открытое письмо Марии Ласицкене.

12. Экс-тренер «Бостона» Брюс Кэссиди возглавил «Вегас».

13. «ПСЖ» заплатит Почеттино 15-20 млн евро за досрочное расторжение контракта. Тренер уйдет на этой неделе.

14. Министр спорта РФ Олег Матыцин пригласил делегацию Непала для участия в соревнованиях в России.

15. «Самара» и московская МБА вошли в состав участников Единой лиги ВТБ.

16. «Бордо» перевели в 3-й дивизион Франции из-за финансовых проблем. 6-кратный чемпион страны вылетел из Лиги 1 по итогам сезона.

17. Гимнаст Иван Куляк, отстраненный за букву Z на форме, будет выступать на российских соревнованиях.

18. «Ростов» хочет выпускать собственное пиво. Производство не начинают из-за опасений по поводу желто-синего дизайна банки, пишет Baza.

Цитаты дня.

Зарема о Суперкубке: «Суперфинал «Зенит» – «Динамо» Санкт-Петербург, оно же «Сочи» – единственно верное решение»

Министр спорта Украины: «В случае допуска России и Беларуси к участиям в соревнованиях украинские спортсмены готовы бойкотировать их»

Пике – Лапорте: «Если хватит смелости, приведи в «Барсу» лучшего защитника мира. Он будет запасным»

Ирина Роднина: «Поднятие возрастного ценза – правильное решение ISU. Мы не должны вовлекать детей в пекло, где соревнуются гиганты мирового спорта»

Лука Каттани: «Тренер «Спартака» должен понимать, что придется страдать. Пока я в клубе, не будет тренера, который хочет пополнить счет или играть в гольф»

Александр Григорян: «Процент лесбиянок в женских игровых видах большой. Тема тонкая, скрывать это не надо»