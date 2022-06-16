Акинфеев в 7-й раз стал лучшим вратарем сезона в РПЛ. Он не пропустил в 13 из 29 матчей чемпионата

Игорь Акинфеев признан лучшим вратарем сезона-2021/22 в РПЛ.
В минувшем сезоне 36-летний голкипер пропустил 28 мячей в 29 играх чемпионата России за ЦСКА и отыграл 13 матчей на ноль. Лучшим по числу игр без пропущенных голов Акинфеев стал в седьмой раз.
В тройку лучших вратарей по матчам на ноль также вошли Илья Лантратов из «Химок» и Иван Ломаев из «Крыльев Советов» – по девять у каждого.
По ходу сезона капитан ЦСКА побил рекорд чемпионата России по сыгранным матчам – к концу сезона их количество достигло 514.
Статистику Акинфеева можно изучить по ссылке.