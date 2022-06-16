Акинфеев в 7-й раз стал лучшим вратарем сезона в РПЛ. Он не пропустил в 13 из 29 матчей чемпионата

признан лучшим вратарем сезона-2021/22 в .

В минувшем сезоне 36-летний голкипер пропустил 28 мячей в 29 играх чемпионата России за и отыграл 13 матчей на ноль. Лучшим по числу игр без пропущенных голов Акинфеев стал в седьмой раз.

В тройку лучших вратарей по матчам на ноль также вошли Илья Лантратов из «Химок» и из – по девять у каждого.

По ходу сезона капитан ЦСКА побил рекорд чемпионата России по сыгранным матчам – к концу сезона их количество достигло 514.

Статистику Акинфеева можно изучить по ссылке.