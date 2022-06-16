Клаудиньо признан лучшим игроком сезона РПЛ. Он опередил Агаларова и Барриоса

Хавбек «Зенита» Клаудиньо признан лучшим футболистом минувшего сезона РПЛ.

Победитель был определен голосованием, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы спортивных СМИ, комментаторы телеканала «Матч Премьер» и тренер сборной России Николай Писарев.

Клаудиньо набрал 86 баллов, первое место ему отдали 15 участников голосования. Второе место занял нападающий «Уфы» (68 очков), третье – хавбек «Зенита» (40 очков).

Бразилец перешел в петербургскую команду летом прошлого года и в дебютном сезоне стал чемпионом России.

Ранее он также был признан лучшим игроком сезона РПЛ по версии футболистов и лучшим игроком «Зенита» в сезоне.

С подробной статистикой Клаудиньо можно ознакомиться здесь.