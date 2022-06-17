«Голден Стэйт» превзошел «Бостон» в финале и взял 4-й титул за 8 лет

выиграл у в выездном шестом матче финальной серии НБА и стал чемпионом – 103:90, 4-2.

«Уорриорз» завоевали 4-й чемпионский титул за 8 лет. Ранее команда побеждала в 2015-м, 2017-м и 2018-м годах.

В общей истории клуба трофей стал 7-м, первые два были завоеваны еще во время базирования в Филадельфии (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022).

Для Стефена Карри, , и Андре Игудалы нынешний трофей стал 4-м. Все они были завоеваны под руководством главного тренера Стива Керра.

Карри впервые в карьере признан MVP финальной серии.

Выступив в пяти финалах подряд (2015-2019), «Уорриорз» затем выдали худший результат во всем чемпионате и пропустили два розыгрыша плей-офф.

«Селтикс» упустили возможность опередить «Лейкерс» по количеству титулов. Два легендарных клуба лидируют в , имея по 18 трофеев.

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!

«Бостон» все же «закрыл» Карри. Оказалось, что это ничего не дает