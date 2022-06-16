Забит подтвердил, что закончил карьеру: «Хоть и восстановился, но не чувствую себя как раньше»

Бывший полулегковес UFC Забит Магомедшарипов официально объявил о завершении карьеры. Об этом спортсмен написал в соцсетях.

«Ассаламу Алейкум, друзья! Знаю, многие ждали моего возвращения, не было и дня, чтобы кто-то не спросил, когда бой. Но я принял решение завершить спортивную карьеру.

Срывы боев, а затем проблемы со здоровьем – все это не давало выступить раньше. Сейчас хоть и восстановился, но чувствую себя уже не так, как раньше.

Благодарю всех, кто болел за меня столь долгое время. Чемпионом стать не успел, но, думаю, и без этого смог порадовать вас.

Я перестаю быть действующим спортсменом, но не ухожу из спорта. Мне есть чем и с кем поделиться своими знаниями. Так что не прощаемся, друзья! Еще раз всем спасибо за поддержку!» – написал Забит.

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