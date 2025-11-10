  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Доку после 3:0 с «Ливерпулем»: «В моей жизни появился Бог, я хочу играть без страха и сомнений. Надеюсь совершенствоваться дальше с партнерами по «Сити» и таким отличным тренером»
7

Доку после 3:0 с «Ливерпулем»: «В моей жизни появился Бог, я хочу играть без страха и сомнений. Надеюсь совершенствоваться дальше с партнерами по «Сити» и таким отличным тренером»

Жереми Доку заявил о положительном влиянии религии на его игру.

Полузащитник «Манчестер Сити» был признан лучшим игроком матча с «Ливерпулем» (3:0) в 11-м туре АПЛ.

«В этом сезоне для меня изменилось то, что в моей жизни появился Бог. Он рядом со мной. Я хочу играть без страха и сомнений.

Мне 23 года, и я надеюсь, что это не мой пик. Надеюсь, я смогу совершенствоваться дальше: улучшать завершение атак, движение в штрафной, принимать решения, контролировать мяч – много всего.

Работа еще не закончена, и я надеюсь, что с этими партнерами по команде и таким отличным тренером, как Пеп [Гвардиола], я еще смогу совершенствоваться», – сказал Доку.

Что «Динамо» делать с Карпиным?15975 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер City Xtra
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЖереми Доку
религия
logoЛиверпуль
logoПеп Гвардиола
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пеп о 3:0 с «Ливерпулем»: «Игроки «Ман Сити» сделали мне подарок своей игрой против чемпиона. В обороне все было здорово, Доку великолепен в паре с Холандом»
вчера, 20:13
Доку с голом и 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ман Сити» – «Ливерпуль», у Холанда – 6.9, у Салаха – 6.2, у Виртца – 6.1. Мак Аллистер с оценкой 5.5 – худший
вчера, 19:58
Мамардашвили сбил Доку в штрафной в игре с «Ман Сити» – судья с ВАР поставил пенальти. Холанд с точки не забил вратарю «Ливерпуля»
вчера, 16:55Фото
Главные новости
Акинфеев о сборной России: «Когда провожали, все, чего я удостоился, – 16-секундный ролик на табло. 15 лет профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?»
12 минут назад
«Барселона» о Месси на «Камп Ноу»: «Тебе всегда рады дома, Лео 💙❤️»
37 минут назадФото
Спортсу’’ нужен менеджер в команду спортивной статистики. Не упускайте шанс – откликайтесь на вакансию!
41 минуту назадВакансия
Тимур Гурцкая: «Станкович – нарцисс, большой ребенок, хочет внимания. Ахмадов ни при чем – Деяну кажется, что весь мир против него. Приходят победы, а «Спартак» все равно ищет тренера»
44 минуты назад
«Аталанта» уволила Юрича с поста главного тренера. Команда не побеждает 8 матчей подряд и идет 13-й в Серии А
58 минут назад
Агент Нгамале: «Муми стал жертвой той, кто использовала его для финансового благополучия, узнаваемости и повышения количества подписчиков. Передаю привет ее следующему спонсору»
сегодня, 15:59
Кафанов считает, что «ПСЖ» опасается, что Сафонов вытеснит Шевалье: «Потому что Люка стоит 40 миллионов, но он играет не без помарок, тоже делает ошибки, как и все вратари»
сегодня, 15:53
Иван Игнатьев про СМИ: «Я не первый футболист, кто не заиграл, но никого так не гасили, как меня! Отдых, клубы – все в пределах нормы. Я не скандалист, не избил бабушку, не сделал что-то плохое»
сегодня, 15:39
«Ливерпуль» обратился в PGMOL из-за отмены гола ван Дейка в игре с «Ман Сити». В клубе считают, что Робертсон не мешал Доннарумме
сегодня, 15:28
Месси приехал к «Камп Ноу» и лично попросил персонал пустить его на стадион. В «Барсе» ответили: «Лео всегда будет более чем желанным гостем»
сегодня, 15:08
Ко всем новостям
Последние новости
Ди Канио о Киву в «Интере»: «Иногда эстетика должна идти к черту, если хочешь добиться цели. Нужна конкретика, и не важно, насколько красива игра»
16 минут назад
Первая лига. «Челябинск» победил «Уфу», «Факел» против «Спартака» из Костромы
41 минуту назадLive
Газзаев о совмещении Карпина: «Ему надо определиться с командой. В сборной получается лучше, чем в «Динамо». Там есть концепция игры, в клубе результата нет»
сегодня, 14:41
«Атлетико» продал контрольный пакет акций инвестфонду Apollo, сделку закроют в 2026-м. Американская компания вложится в команды и инфраструктурные проекты клуба
сегодня, 14:03
Гришин о конфликте Станковича с журналистом: «Спрашивайте по игре – по тактике, заменам, тут я на стороне Деяна. Не надо провоцировать вопросами о судействе, он правильно сказал»
сегодня, 13:57
Моуринью после 2:2 с «Каза Пия»: «Это вина «Бенфики», судей и ВАР. Пенальти в наши ворота не трактуется ФИФА и УЕФА как 11-метровый – это вернуло соперника в игру»
сегодня, 13:41
Нагельсманн о Виртце: «В «Ливерпуле» очень сложная ситуация. Каждый хочет быть «звездой» атаки, клуб нестабилен. Мы все знаем способности Фло, но ему нелегко проявить себя»
сегодня, 13:39
Василий Герелло исполнит «Вечернюю песню» после матча России и Перу на «Газпром Арене»
сегодня, 13:26
Ди Канио о «Наполи»: «Конте постоянно транслирует негатив, подобный бою там-тама – команда становится лидером, а он говорит: «Нас все равно критикуют». Это влияет на игроков»
сегодня, 13:14
Кафанов о Сафонове в «ПСЖ»: «Ни в чем не уступает Шевалье, он в прекрасной форме. Нужно дать Матвею провести хотя бы три матча подряд, тогда он будет действовать все лучше»
сегодня, 13:04