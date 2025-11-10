Доку после 3:0 с «Ливерпулем»: «В моей жизни появился Бог, я хочу играть без страха и сомнений. Надеюсь совершенствоваться дальше с партнерами по «Сити» и таким отличным тренером»

Жереми Доку заявил о положительном влиянии религии на его игру.

Полузащитник «Манчестер Сити » был признан лучшим игроком матча с «Ливерпулем » (3:0) в 11-м туре АПЛ .

«В этом сезоне для меня изменилось то, что в моей жизни появился Бог. Он рядом со мной. Я хочу играть без страха и сомнений.

Мне 23 года, и я надеюсь, что это не мой пик. Надеюсь, я смогу совершенствоваться дальше: улучшать завершение атак, движение в штрафной, принимать решения, контролировать мяч – много всего.

Работа еще не закончена, и я надеюсь, что с этими партнерами по команде и таким отличным тренером, как Пеп [Гвардиола ], я еще смогу совершенствоваться», – сказал Доку .