Доку после 3:0 с «Ливерпулем»: «В моей жизни появился Бог, я хочу играть без страха и сомнений. Надеюсь совершенствоваться дальше с партнерами по «Сити» и таким отличным тренером»
Жереми Доку заявил о положительном влиянии религии на его игру.
Полузащитник «Манчестер Сити» был признан лучшим игроком матча с «Ливерпулем» (3:0) в 11-м туре АПЛ.
«В этом сезоне для меня изменилось то, что в моей жизни появился Бог. Он рядом со мной. Я хочу играть без страха и сомнений.
Мне 23 года, и я надеюсь, что это не мой пик. Надеюсь, я смогу совершенствоваться дальше: улучшать завершение атак, движение в штрафной, принимать решения, контролировать мяч – много всего.
Работа еще не закончена, и я надеюсь, что с этими партнерами по команде и таким отличным тренером, как Пеп [Гвардиола], я еще смогу совершенствоваться», – сказал Доку.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер City Xtra
