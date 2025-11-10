Карпин о травмах в сборной: «Сильянова и Баринова не будет с Чили и Перу. Решили дать паузу, не рисковать»

Валерий Карпин: Сильянова и Баринова не ждем в матчах с Чили и Перу.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что футболисты «Локомотива » Дмитрий Баринов и Александр Сильянов пропустит ноябрьский сбор.

Ранее сообщалось , что игроки получили травмы в матче 15-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

12 ноября национальная команда РФ сыграет с Перу в Санкт‑Петербурге, а 15 ноября проведет BetBoom товарищеский матч с командой Чили в Сочи.

– Кого не ждем на матчах с Чили и Перу?

– Не ждем только Сильянова и Баринова. Баринов даже не приехал на сбор, Сильянов приехал, его обследовали и решили дать паузу, не рисковать – отправили в расположение клуба.

– Есть уже наработки, как играть против Перу?

– Наработки, конечно, есть. С этим тренером они сыграли только одну игру – с Чили. Как они будут играть против нас, знает, наверное, только тренер сборной Перу.

– На сегодняшней тренировке часть футболистов были в манишках, а часть – нет. В этом был какой-то смысл?

– Если все будут здоровы, те, кто был в манишках, сыграют с Перу, – сказал Карпин.