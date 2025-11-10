Карпин о травмах в сборной: «Сильянова и Баринова не будет с Чили и Перу. Решили дать паузу, не рисковать»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что футболисты «Локомотива» Дмитрий Баринов и Александр Сильянов пропустит ноябрьский сбор.
Ранее сообщалось, что игроки получили травмы в матче 15-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:0).
12 ноября национальная команда РФ сыграет с Перу в Санкт‑Петербурге, а 15 ноября проведет BetBoom товарищеский матч с командой Чили в Сочи.
– Кого не ждем на матчах с Чили и Перу?
– Не ждем только Сильянова и Баринова. Баринов даже не приехал на сбор, Сильянов приехал, его обследовали и решили дать паузу, не рисковать – отправили в расположение клуба.
– Есть уже наработки, как играть против Перу?
– Наработки, конечно, есть. С этим тренером они сыграли только одну игру – с Чили. Как они будут играть против нас, знает, наверное, только тренер сборной Перу.
– На сегодняшней тренировке часть футболистов были в манишках, а часть – нет. В этом был какой-то смысл?
– Если все будут здоровы, те, кто был в манишках, сыграют с Перу, – сказал Карпин.