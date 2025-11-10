Андрей Канчельскис: «Батракову и Кисляку надо уезжать за границу. Здесь они могут утонуть в болоте, и потом про них никто не вспомнит»

Андрей Канчельскис: Батракову и Кисляку надо уезжать, иначе утонут в болоте.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал Алексея Батракова и Матвея Кисляка уезжать в европейские клубы.

«Что касается лучшего футболиста первой части сезона, для меня это Глушенков. Он уникален. Кругового еще могу отметить. Иметь таких футболистов в команде – это мечта. Третьим отмечу Баринова из «Локомотива ».

Батраков, Кисляк и Мойзес тоже классно играют. Матвей и Алексей – хорошие футболисты, им надо двигаться дальше, уезжать за границу. Здесь они могут утонуть в болоте, и потом про них никто не вспомнит», – сказал Канчельскис.

Александр Бубнов: «Батраков сильнее Гюлера и в два раза дешевле – может в «Реале» играть. Что такое для них 20 млн евро? 20 копеек. И Кисляк может – их уровень соответствует»