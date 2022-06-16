Гол хавбека «Ростова» Щетинина «Локомотиву» признан лучшим в сезоне РПЛ

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Кирилл Щетинин Футбол

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин признан автором лучшего гола сезона РПЛ. 

Победу футболисту принес его гол в ворота «Локомотива» в матче 24-го тура (4:1). 20-летний хавбек дальним ударом открыл счет в этой игре. Этот гол также был признан лучшим в РПЛ по итогам апреля. 

Победитель был определен в голосовании, в котором приняли участие эксперты РПЛ и комментаторы телеканала «Матч Премьер». В шорт-лист претендентов попали семь голов, которые признавались лучшими в каждом игровом месяце, и три, дополнительно отобранных лигой.

В прошедшем сезоне РПЛ Щетинин провел 12 матчей, в которых забил 2 гола. Его статистика – здесь

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