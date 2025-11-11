Александр Мостовой: «Не верю, что «Динамо» вылетит в ФНЛ. Не назову их сезон позорным, а что позорного? Но совмещение постов – непозволительно, глупость»

Александр Мостовой: «Динамо» не вылетит из РПЛ.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не верит в вылет московского «Динамо» из Мир РПЛ и не считает позорным сезон команды Валерия Карпина , занимающей 10-е место после первого круга.

– Конечно, не верю в то, что «Динамо » вылетит в ФНЛ. Этого не будет. Ясно, что по графику они идут в зону вылета, но с таким составом они этого не сделают.

Рано или поздно они начнут выигрывать и поднимутся. Другое дело, что большое отставание от пятерки. Им главное не занять 10-11-е место.

Не назову этот сезон «Динамо» позорным. А что позорного? Ничего такого.

– Надо ли Карпину дать время?

– Вижу всегда смешные высказывания, что тренеру надо дать подольше поработать. Мне тоже дайте контракт на пять лет, а когда выгонят, скажу: «Извините, не получилось». Это смешно.

Совмещение постов – непозволительно, глупость какая! – сказал Мостовой.