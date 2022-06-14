Холанд подписал контракт с «Ман Сити», Нуньес перешел в «Ливерпуль», Австралия пробилась на ЧМ, Франция горит в Лиге наций, 5 замен в футболе утверждены и другие новости

1. Эрлинг Холанд и «Ман Сити» подписали контракт до 2027 года. «Горожане» заплатят за 21-летнего форварда сборной Норвегии 75 миллионов евро.

2. «Бенфика» объявила о договоренности с «Ливерпулем» по трансферу форвард Дарвина Нуньеса за 75+25 млн евро.

3. Австралия вышла на ЧМ-2022, победив Перу в серии пенальти. Для австралийцев это будет 5-й чемпионат мира подряд.

4. Лига наций. Франция уступила Хорватии, Дания обыграла Австрию, Азербайджан победил Беларусь. Франция лишилась шансов защитить титул в Лиге наций и вылетит в лигу В, если уступит Австрии осенью. У команды Дидье Дешама 2 поражения и 2 ничьих за 4 тура, она идет последней в группе.

5. Правило 5 замен утверждено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) на постоянной основе. Тестируется ввод мяча в игру ногами из аута.

6. НБА. 26 очков Уиггинса помогли «Голден Стэйт» обыграть «Бостон» в 5-м матче, счет в финальной серии стал 3-2. «Уорриорс» победили, хотя Карри не реализовал ни одного из 9 трехочковых и прервал свою суперсерию из 233 матчей подряд хотя бы с одним попаданием.

7. «Бавария» объявила о трансфере полузащитника Райана Гравенберха. «Аякс» получит 25 млн евро и 7% от перепродажи.

8. «Спартак» откажется от квоты билетов на Суперкубок России с «Зенитом».

9. Владимир Федотов возглавит ЦСКА до старта сборов клуба 15 июня, пишет «Спорт-Экспресс».

10. Кыргызская фирма может разработать коллекцию для «Зенита» в рамках развития экипировочного центра.

11. Другие трансферы. «Арсенал» объявил о переходе вингера Маркиньоса из «Сан-Паулу». Кьеллини перешел в «Лос-Анджелес», контракт – до конца 2023 года. «Рубин» сообщил о трансфере Мартыновича с отсылкой к новому названию «Макдоналдса» в России.

12. Совет Союза биатлонистов России обратился с жалобой в прокуратуру на президента организации Виктора Майгурова.

13. Вратарь Кот-д’Ивуара Сильвен Гбоуо отстранен на 18 месяцев из-за триметазидина. В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой тоже был ТМЗ.

14. Первый небинарный спортсмен в истории зимних Олимпиад фигурист Тимоти ЛеДюк и его партнерша Эшли Кэйн-Гриббл завершили карьеру.

15. 13-летний россиянин Вадим Воронцов стал самым юным легионером в истории баскетбольного «Реала».

Цитаты дня.

«Дзюба стал бы отличным бойцом ММА. У него прекрасные данные: рост, стойкость, сила, длинные руки и ноги». Тренер бойца UFC Волкова об Артеме

Роман Ротенберг: «Был на баскетболе и понял, что хоккею нужна динамика – 30 секунд на владение шайбой, например»

«Скажите ему, чтобы пошел в «Ашан» работать». Марадишвили о словах Вернблума в адрес Тикнизяна после тренировки ЦСКА

Замглавы МИД Польши о Рыбусе: «Нет ничего постыднее, чем прикрываться семьей ради денег. В сборной его больше не будет, надеюсь»

Марко ван Бастен: «Пеле, Марадона и Кройфф – величайшие игроки в истории. Месси не тот, кто пойдет на войну в первых рядах»