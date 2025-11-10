Василий «Пельмень» Камоцкий о «Спартаке»: «Готов войти в штаб Станковича и мотивировать ребят по методу Гаттузо. Деян переживает за команду, молодец»

Василий «Пельмень» Камоцкий: Я готов войти в тренерский штаб «Спартака».

Бывший чемпион чемпион лиги по пощечинам и болельщик «Спартака» Василий «Пельмень» Камоцкий выразил готовность войти в тренерский штаб Деяна Станковича в «Спартаке ».

– Как вам выступление «Спартака»?

– Пусть дают Станковичу дальше работать. Идут слухи про Риеру. Прикольно. Лично меня полностью устраивает работа Станковича. Дайте поработать человеку, а то меняют тренеров по восемь раз в сезоне.

У «Спартака», конечно, есть шансы на чемпионство. Восемь очков до первого места. Еще играть второй круг. Где‑то чуть‑чуть не фартит. Думаю, все будет хорошо. Верим.

– А как вы оцениваете эмоциональное поведение сербского специалиста?

– Это показывает, что он переживает и болеет за команду. Да, ему бы валерьянки или какого‑то успокоительного попить. Но молодец. Он переживает за команду.

Я готов войти в тренерский штаб Станковича и мотивировать ребят по методу Гаттузо, – сказал Камоцкий смеясь.

