Манчини согласился возглавить «Аль-Садд» Клаудиньо

Роберто Манчини будет тренировать Клаудиньо в Катаре.

Бывший главный тренер «Интера», «Манчестер Сити», «Зенита» и сборной Италии Роберто Манчини возглавит «Аль-Садд».

60-летний специалист уже сообщил катарскому клубу о согласии на работу, утверждает инсайдер Фабрицио Романо .

В соглашении Манчини и «Аль-Садда » будет пункт о возможном уходе тренера летом 2026 года. Назначение ожидается после согласования последних деталей.

Отметим, что за «Аль-Садд» выступает бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо . Команда, сыграв 9 матчей, занимает 6-е место в таблице чемпионата Катара, на 8 очков отставая от лидирующей «Аль-Гарафы».

Последнее место работы Манчини – сборная Саудовской Аравии, которую он тренировал с августа 2023 года до октября 2024-го, одержав 7 побед в 18 матчах.