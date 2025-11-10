Манчини согласился возглавить «Аль-Садд» Клаудиньо
Роберто Манчини будет тренировать Клаудиньо в Катаре.
Бывший главный тренер «Интера», «Манчестер Сити», «Зенита» и сборной Италии Роберто Манчини возглавит «Аль-Садд».
60-летний специалист уже сообщил катарскому клубу о согласии на работу, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
В соглашении Манчини и «Аль-Садда» будет пункт о возможном уходе тренера летом 2026 года. Назначение ожидается после согласования последних деталей.
Отметим, что за «Аль-Садд» выступает бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Команда, сыграв 9 матчей, занимает 6-е место в таблице чемпионата Катара, на 8 очков отставая от лидирующей «Аль-Гарафы».
Последнее место работы Манчини – сборная Саудовской Аравии, которую он тренировал с августа 2023 года до октября 2024-го, одержав 7 побед в 18 матчах.
Что «Динамо» делать с Карпиным?17252 голоса
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости