4

Манчини согласился возглавить «Аль-Садд» Клаудиньо

Роберто Манчини будет тренировать Клаудиньо в Катаре.

Бывший главный тренер «Интера», «Манчестер Сити», «Зенита» и сборной Италии Роберто Манчини возглавит «Аль-Садд».

60-летний специалист уже сообщил катарскому клубу о согласии на работу, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

В соглашении Манчини и «Аль-Садда» будет пункт о возможном уходе тренера летом 2026 года. Назначение ожидается после согласования последних деталей.

Отметим, что за «Аль-Садд» выступает бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Команда, сыграв 9 матчей, занимает 6-е место в таблице чемпионата Катара, на 8 очков отставая от лидирующей «Аль-Гарафы».

Последнее место работы Манчини – сборная Саудовской Аравии, которую он тренировал с августа 2023 года до октября 2024-го, одержав 7 побед в 18 матчах.

Что «Динамо» делать с Карпиным?17252 голоса
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoРоберто Манчини
logoАль-Садд
logoКлаудиньо
Фабрицио Романо
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Катар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Георгий Черданцев: «Почему российский тренер считается хуже иностранного? Это неуважение к себе. Как-то это должно быть регламентировано, статусный ценз должен быть»
8 ноября, 10:05
«Ювентус» общался с Манчини и Палладино за день до назначения Спаллетти. Готовность Лучано заключить контракт до лета с опцией продления сыграла решающую роль (Маттео Моретто)
31 октября, 21:49
Депутат Свищев о том, что Клаудиньо не накажут за высказывания: «Рекомендуем спортсменам быть внимательнее к словам. Не неволим никого, но требуем уважения к нашей стране»
29 октября, 17:11
Депутат Свищев о результатах проверки слов Клаудиньо: «Претензий нет, инцидент исчерпан. Я рад. Он играл в одном из лучших клубов России, за ним огромное количество людей смотрит»
24 октября, 17:57
МВД не выявило нарушения закона в словах Клаудиньо: «Высказываний с признаками дискредитации органов власти или Вооруженных сил не обнаружено»
24 октября, 13:55
Главные новости
Карпин о «Динамо»: «Думаю не про топ-3, топ-2 и даже не про топ-8, а про следующую игру – нам ее надо выиграть»
4 минуты назад
Василий «Пельмень» Камоцкий о «Спартаке»: «Готов войти в штаб Станковича и мотивировать ребят по методу Гаттузо. Деян переживает за команду, молодец»
13 минут назад
Де Лаурентис опроверг отставку Конте: «Сказки. Антонио – настоящий мужчина, жертвующий каждой секундой жизни ради профессии. У нас особая связь, горжусь, что он рядом со мной и «Наполи»
26 минут назад
Дмитрий Шнякин: «Почему завелся Станкович? Мы спрашиваем о том, что не понравилось в судействе, в каждом флеш-интервью. Что не так с этим вопросом?»
49 минут назадВидео
Тимур Гурцкая: «Макарова подставили в «Динамо». Доктор разрешил играть, а тренер по физподготовке сказал – нет. Денис получил штраф на месячную зарплату за неучастие в тренировке»
сегодня, 19:34
Соберите состав сборной, который понравится Карпину
сегодня, 19:30Тесты и игры
Клубы МЛС не видят смысла в подписании Неймара. «Чикаго Файр» назвал отказ от игрока «благословением» (ESPN Brasil)
сегодня, 19:20
Быстров о матче «Зенита» с «Крыльями»: «Семак капитулировал, выпустив Соболева – дай Ерохину, Лусиано 30 минут. «Судьи плохо судили, поле неровное…» Это не отмазка для такого клуба»
сегодня, 18:59Видео
«Ман Сити» о 1000 матчей Пепа: «71,6% побед. У Фергюсона – 58,1%, у Моуринью – 61,6%, у Анчелотти – 59,8%, у Конте – 58,2%, у Энрике – 61,3%. Цифры отражают класс нашего тренера»
сегодня, 18:49
Родриго еще больше недоволен ролью в «Реале» и может уйти в январе. Вингер предпочел бы играть в АПЛ (ESPN Brasil)
сегодня, 18:29
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Челябинск» победил «Уфу», «Факел» обыграл «Спартак» из Костромы
сегодня, 18:35
Карпин о травмах в сборной: «Сильянова и Баринова не будет с Чили и Перу. Решили дать паузу, не рисковать»
сегодня, 17:49
Ди Канио о Киву в «Интере»: «Иногда эстетика должна идти к черту, если хочешь добиться цели. Нужна конкретика, и не важно, насколько красива игра»
сегодня, 16:55
Газзаев о совмещении Карпина: «Ему надо определиться с командой. В сборной получается лучше, чем в «Динамо». Там есть концепция игры, в клубе результата нет»
сегодня, 14:41
Доку после 3:0 с «Ливерпулем»: «В моей жизни появился Бог, я хочу играть без страха и сомнений. Надеюсь совершенствоваться дальше с партнерами по «Сити» и таким отличным тренером»
сегодня, 14:18
«Атлетико» продал контрольный пакет акций инвестфонду Apollo, сделку закроют в 2026-м. Американская компания вложится в команды и инфраструктурные проекты клуба
сегодня, 14:03
Гришин о конфликте Станковича с журналистом: «Спрашивайте по игре – по тактике, заменам, тут я на стороне Деяна. Не надо провоцировать вопросами о судействе, он правильно сказал»
сегодня, 13:57
Моуринью после 2:2 с «Каза Пия»: «Это вина «Бенфики», судей и ВАР. Пенальти в наши ворота не трактуется ФИФА и УЕФА как 11-метровый – это вернуло соперника в игру»
сегодня, 13:41
Нагельсманн о Виртце: «В «Ливерпуле» очень сложная ситуация. Каждый хочет быть «звездой» атаки, клуб нестабилен. Мы все знаем способности Фло, но ему нелегко проявить себя»
сегодня, 13:39
Василий Герелло исполнит «Вечернюю песню» после матча России и Перу на «Газпром Арене»
сегодня, 13:26