Карпин о «Динамо»: «Думаю не про топ-3, топ-2 и даже не про топ-8, а про следующую игру – нам ее надо выиграть»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин заявил, что не думает о попадании «Динамо» в топ-3 по итогам сезона.
Московский клуб по итогам первого круга Мир РПЛ занимает десятое место в таблице, отставание от лидирующего «Краснодара» – 16 очков.
– Курбан Расулов сказал, что верит в чемпионство «Динамо». Егор Титов считает, что команда еще может вернуться в борьбу за медали. У вас есть внутренняя надежда, что «Динамо» поборется за топ-3?
– Я сейчас думаю про следующую игру. Не про топ-3, не про топ-2 и не про топ-8 даже. Нам надо следующую игру выиграть, – сказал Карпин.
23 ноября бело-голубые примут «Динамо» Махачкала.
