Хэмилтон пожертвовал почти $25 млн на благотворительность в 2022 году (Sunday Times)

Пилот «Мерседеса» попал в рейтинг Sunday Times, который составляется на основе данных о пожертвованиях на благотворительность.

Согласно данным издания, за 2022 год Хэмилтон пожертвовал на благотворительность почти $25 млн – при этом общее состояние семикратного чемпиона оценивается приблизительно в $360 млн.

Также сообщается, что в большинстве средства были потрачены на поддержку благотворительной деятельности в сферах образования, молодежи и трудоустройства.

У Хэмилтона есть собственная благотворительная программа по поддержке многообразия и всех сопряженных с этим вопросом сфер.

В рейтинге Sunday Times Хэмилтон попал сразу на пятое место – за счет того, что потратил на благотворительность примерно 7 процентов своего состояния.

«Мерседес» все еще жутко трясет на прямых – гонщики мучаются и теряют скорость. Почему не решена главная проблема «Ф-1»?

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