Арена «Авангарда» в Омске будет называться «G-Drive Арена»

Новая арена в Омске получила название «G-Drive Арена».

«Спортивный комплекс, ввод в эксплуатацию которого намечен в сентябре 2022 года, получил официальное название «G-Drive Арена». Ледовый комплекс станет домашней ареной для хоккейного клуба «Авангард».

Присвоение коммерческого названия отвечает современным тенденциям наименования спортивных объектов и позволяет привлекать дополнительные средства и экспертизу со стороны ключевого партнера для развития команды и клубной инфраструктуры.

Строительство новой ледовой арены в Омске ведется в рамках государственно-частного партнерства между «Газпром нефтью», правительством РФ и правительством Омской области. Проект строительства на паритетных условиях финансируется «Газпром нефтью» и федеральным бюджетом», – говорится на сайте клуба КХЛ.

«Газпром нефть» является генеральным партнером омского клуба. Бренд G-Drive является партнером «Авангарда» с 2012 года.