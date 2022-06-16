Забит Магомедшарипов уведомил UFC о завершении карьеры (MMA Fighting)

Бывший топовый полулегковес UFC Забит Магомедшарипов завершил карьеру профессионального бойца.

Как сообщает портал MMA Fighting, россиянин уведомил об этом руководство UFC.

Магомедшарипов выступал в сильнейшем промоушене планеты с 2017 по 2019 год, победив в шести поединках из шести.

Последний раз Забит выходил в клетку в ноябре 2019 года, победив единогласным решением Келвина Каттара.

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