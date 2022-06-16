Шарль Леклер: «Гомосексуальность – абсолютно нормальная вещь. У меня есть друзья-геи»

Теги Феррари Формула-1 ЛГБТ Шарль Леклер фильмы контент Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился отношением к ЛГБТ-сообществу.

– Вы озвучили персонажа в мультфильме «Базз Лайтер» от Disney. А вы сами чувствуете себя супергероем?

– Нет, я чувствую себя обычным человеком, хоть и занимаюсь особенным спортом, занятием не для каждого – не называю его работой. Мне просто повезло.

– В фильме есть поцелуй двух женщин, и он уже вызвал споры. Вас это удивило?

– Для меня гомосексуальность – абсолютно нормальная вещь, у меня есть друзья-геи. Не знаю, почему сегодня остаются люди, которые не понимают, что любовь – для всех. «Ф-1» должна протянуть руку помощи тем, кто не обладает таким мощным голосом, чтобы рассказать о трудностях в повседневной жизни.

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