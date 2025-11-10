  • Спортс
  Моуринью после 2:2 с «Каза Пия»: «Это вина «Бенфики», судей и ВАР. Пенальти в наши ворота не трактуется ФИФА и УЕФА как 11-метровый – это вернуло соперника в игру»
Моуринью после 2:2 с «Каза Пия»: «Это вина «Бенфики», судей и ВАР. Пенальти в наши ворота не трактуется ФИФА и УЕФА как 11-метровый – это вернуло соперника в игру»

Жозе Моуринью: пенальти в ворота «Бенфики» не отвечает трактовкам ФИФА и УЕФА.

Жозе Моуринью раскритиковал работу ВАР на матче «Бенфики» с «Каза Пия» в чемпионате Португалии (2:2).

До 65-й минуты встречи «Бенфика» вела со счетом 2:0. После нереализованного пенальти «Каза Пия» защитник лиссабонцев Томаш Араужу забил в свои ворота, на 91-й минуте «Бенфика» пропустила еще один гол.

«Это и наша вина, и вина судьи, и вина ВАР. Судья виноват в том, что назначил пенальти в эпизоде, который не трактуется ФИФА, УЕФА и другими организациями как пенальти.

Я стараюсь помочь, указывая на серьезную ошибку ВАР, поскольку его задача – помочь судье избежать грубых ошибок, и я проявляю доброту, говоря об ошибках. Думаю, что это вопиющая ошибка судьи и ВАР, и мы также виноваты в том, что не решили исход игры окончательно.

В перерыве Энцо [Барренечеа] почувствовал себя плохо, и, чтобы дать понять команде, что мы должны завершить игру, я не стал выпускать игрока обороны и выпустил Престианни, чтобы решить исход как можно быстрее. Думаю, мы это сделали, но пенальти от судьи и ВАР вернули соперника в игру. Когда это произошло, мы вернули контроль, перехватили инициативу, а затем допустили ошибку при владении мячом, и команде, у которой не было ни одного удара по воротам, повезло забить», – сказал главный тренер «Бенфики».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Jornal de Noticias
