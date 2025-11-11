Владислав Радимов: «Станкович на грани нервного срыва. Так вести себя по отношению к журналисту нельзя, ничего криминального он не спросил»

Владислав Радимов: Деян Станкович на грани нервного срыва.

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича за конфликт с журналистом «Матч ТВ» в прямом эфире.

Серб после матча с «Ахматом » (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ вступил в перепалку во время флеш-интервью после вопроса о судье: «Почему спрашиваете об этом, зачем провоцируете? Вы что‑то знаете о футболе, по какой схеме «Спартак» играл? Вы можете только говорить такое». Позже «Спартак» принес извинения Адаму Ахмадову.

«Думаю, что Станкович на грани нервного срыва. Да, понятно, что тренер «Спартака » всегда будет под давлением, это одна из самых популярных команд нашей страны. Но когда ты приходишь в клуб, ты должен это понимать.

Мне еще резануло слух, что не так давно Станкович сказал, что он иностранец и поэтому к нему так относятся. Абсолютно не так. Так, как относились журналисты к Абаскалю, не сравнить со Станковичем. Только из‑за того, что у него хорошее футбольное прошлое в качестве игрока, поэтому футболисты ему верят и доверяют.

Но вот так вести себя по отношению к журналисту нельзя, ничего криминального он не спросил. И самое страшное, что извинения принесли люди из «Спартака», но не сам Станкович», – сказал Радимов.

