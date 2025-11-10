«Атлетико» продал контрольный пакет акций инвестфонду Apollo, сделку закроют в 2026-м. Американская компания вложится в команды и инфраструктурные проекты клуба

Инвестиционный фонд Apollo Sports Capital станет главным акционером «Атлетико».

«Атлетико» достиг полного соглашения о продаже контрольного пакета акций американскому инвестиционному фонду.

Окончательное закрытие сделки, включая получение разрешений регулирующих органов, как ожидается, будет завершено в первом квартале 2026 года. После этого контрольный пакет акций «Атлетико», включая «Атлетико Сан-Луис» и «Атлетико Оттава», перейдет в собственность компании Apollo Sports Capital. Мигель Анхель Хиль, Энрике Сересо , Quantum Pacific Group и фонды под управлением Ares Management останутся миноритарными акционерами.

«Атлетико» и его основные акционеры – Мигель Анхель Хиль, Энрике Сересо, Quantum Pacific Group и фонды под управлением Ares Management – достигли оглашения о том, что Apollo Sports Capital (ASC), глобальная спортивная инвестиционная компания Apollo, станет мажоритарным акционером клуба.

В рамках соглашения Мигель Анхель Хиль и Энрике Сересо продолжат возглавлять «Атлетико» в качестве генерального директора и председателя совета директоров соответственно и останутся акционерами, что обеспечит преемственность проекта.

Инвестиции ASC укрепят позиции нашего клуба среди футбольной элиты и поддержат наше стремление к долгосрочному успеху для миллионов болельщиков по всему миру. Будучи долгосрочными инвесторами, ASC и действующие акционеры будут сотрудничать с руководством «Атлетико» для укрепления финансовой стабильности, спортивной конкурентоспособности и вклада клуба в развитие общества.

Акционеры планируют предоставить новый капитал для поддержки долгосрочных планов клуба, включая дальнейшие инвестиции в команды «Атлетико» и крупные инфраструктурные проекты. К ним относится строительство «Города спорта» – нового спортивно-развлекательного центра рядом со стадионом «Эр-Рияд Эйр Метрополитано». Цель этого проекта – стать центром мирового класса для спорта, отдыха, культуры и общественной деятельности.

Используя обширный опыт Apollo в сфере спорта, СМИ и развлечений, ASC стремится создать динамичный, трансформируемый и многопрофильный городской центр на благо жителей Мадрида», – говорится в официальном заявлении «Атлетико».