Жоан Лапорта: «Барселона» – болид «Формулы-1» без бензина и с заклинившим двигателем. Нам удалось завести машину, но она еще не поехала»

сравнил «Барселону» с болидом «Формулы-1».

«Мы оказались в очень щекотливом финансовом положении. «Барса» – это болид «Формулы-1», и мы нашли его без бензина и с заклинившим двигателем.

Любую другую компанию уже распустили бы, и партнеры должны были бы внести свои деньги, но мы сказали «нет» и начали работать, сокращая задолженность, зарплаты, получая больше доходов от спонсорства, в том числе благодаря сделкам с мировыми брендами – как Spotify. И мы работаем над тем, чтобы получить финансирование для Espai Barça (реконструкция «Камп Ноу» и других клубных объектов – прим. Sports.ru).

Нам удалось завести машину, но она не поехала, и мы подумали о том, чтобы активировать механизмы для восстановления экономики клуба благодаря активам, которые у нас есть. Цель в том, чтобы «Барса» всегда принадлежала членам клуба. Я сказал это в Сенате, и пока я президент, «Барса» всегда будет принадлежать сосьос.

У нас снова будут собственные средства, мы сможем вернуть долг разумным способом, сможем вкладывать деньги в наши команды. Мы направляем болид в пит-стоп, чтобы сделать определенные коррективы, затем мы отправим машину на стартовую решетку и выйдем на гонку, чтобы выиграть ее.

Мы хотим, чтобы «Барса» могла конкурировать с клубами-государствами, которыми владеют миллионеры. Если мы продолжим нести убытки, наши конкуренты и люди, обладающие властью в разных организациях, будут ставить на нашем пути много препятствий», – сказал президент «Барселоны» на ассамблее членов клуба.

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