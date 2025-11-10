  • Спортс
Ди Канио о Киву в «Интере»: «Иногда эстетика должна идти к черту, если хочешь добиться цели. Нужна конкретика, и не важно, насколько красива игра»

Паоло Ди Канио: Киву отнимает эстетику у «Интера».

Бывший нападающий «Лацио», «Милана», «Ювентуса» и «Наполи» Паоло Ди Канио оценил работу Кристиана Киву на посту главного тренера «Интера».

В воскресенье «Интер» дома победил «Лацио» (2:0) в 11-м туре Серии А и возглавил таблицу.

«Иногда эстетика должна идти к черту, если хочешь добиться цели. Нужна конкретика, и не важно, насколько красива игра. Нужно сказать: «Давайте просто сделаем это».

Бергоми говорит, что эта команда была лучшей, но не самой сильной. Я скажу, что только эта команда была всегда рядом с вершиной. За два года Конте внушил определенные идеи некоторым людям, и теперь «Интер» играет гораздо лучше своих соперников.

И тем более за четыре года при Индзаги: они забили гораздо больше, чем «Наполи», «Ювентус», «Милан» и так далее, а пропустили меньше. У них была стабильность, они были явно сильнейшей командой.

Теперь Киву отнимает ту красоту, грацию, которая нам нравилась, эстетику этой команды. Но этого ей и не хватало. Я никогда не видел команду, которая так хорошо играет в Серии А, побеждает в Лиге чемпионов и получает трепку о своего тренера», – сказал Ди Канио в эфире Sky.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: TuttoMercatoWeb
