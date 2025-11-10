Де Лаурентис опроверг отставку Конте: «Сказки. Антонио – настоящий мужчина, жертвующий каждой секундой жизни ради профессии. У нас особая связь, горжусь, что он рядом со мной и «Наполи»

Аурелио Де Лаурентис: Конте – настоящий мужчина, слухи об отставке – это сказки.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис опроверг слухи об отставке главного тренера Антонио Конте .

В воскресенье «Наполи» в гостях проиграл «Болонье» (0:2) в 11-м туре Серии А. Команда занимает 4-е место в таблице, на два очка отставая от лидирующего «Интера». После игры Конте заявил : «У «Наполи » 5 поражений в сезоне – это огорчает. Нам не хватает энергии, значит, я плохо справляюсь с работой, или кто-то в команде не хочет меня слушать». Антонио также сказал : «Я не вижу химии, каждый думает о своем огороде. Я беру на себя ответственность, но не хочу поддерживать умирающего. Нужно что-то делать».

Сообщалось , что Конте обсудит с руководством «Наполи» ситуацию в команде, после чего стороны решат, продолжать ли сотрудничество.

«Я прочитал в интернете сказки об отставке Конте. Я люблю соцсети, потому что это современный и быстрый способ поделиться мыслями. Но, знаете ли, мысли не всегда правильные или их не всегда разделяют.

У нас с Конте всегда была особая связь, узы, связывающие людей, использующих принципы трех «С», которые так любят неаполитанцы и не только.

Болельщикам, которые начитались всякой чуши, говорю: я горжусь тем, что рядом со мной, рядом с «Наполи» и его игроками, есть такой настоящий мужчина, как Антонио Конте, способный пожертвовать каждой секундой своей жизни ради своей профессии, с исключительной щедростью и самоотдачей.

Это самая важная гарантия, которую сегодня можно дать клубу, игрокам и таким требовательным болельщикам, как у «Наполи», – написал Де Лаурентис.