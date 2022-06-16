НБА. Плей-офф. Финальная серия. «Бостон» примет «Голден Стэйт» в 6-м матче

В четверг, 16 июня, в Бостоне состоится шестой матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2021/22 между «Селтикс» и «Уорриорз» (2-3).

Финальная серия

Шестой матч

«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Клэй Томпсон снова стал звездой перед шестым матчем финала. Именно в шестых матчах рождалась и умирала его легенда

Эмблема «Бостон Селтикс» – одна из самых узнаваемых в спорте. А откуда взялся этот нелепый и веселый гномик?

«Бостон» все же «закрыл» Карри. Оказалось, что это ничего не дает

Двойник Клэя Томпсона пробрался на паркет и 10 минут изображал игрока. Теперь его забанили пожизненно

Уже записались в настоящие каррибои? Сперва надо пройти наше тестовое испытание

У Карри впервые ни одной «трешки», но «Голден Стэйт» в шаге от титула! 5-я игра – матч рекордов, антирекордов и прерванных серий