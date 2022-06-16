Уткин перешел в «Ростов» из «Краснодара». Контракт – на 4,5 года

Полузащитник Даниил Уткин перешел из «Краснодара» в «Ростов».
22-летний хавбек заключил с желто-синими контракт на четыре с половиной года.
В июне Уткин вернулся в состав «быков» после аренды в «Ахмате». В прошлом сезоне он забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи в 28 матчах РПЛ за грозненский клуб.
Уткин – уроженец города Аксай в Ростовской области. Он начал заниматься футболом в Ростове-на-Дону, но еще в детстве перебрался в академию «Краснодара».
Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.