Уткин перешел в «Ростов» из «Краснодара». Контракт – на 4,5 года

Полузащитник Даниил Уткин перешел из в .

22-летний хавбек заключил с желто-синими контракт на четыре с половиной года.

В июне Уткин вернулся в состав «быков» после аренды в . В прошлом сезоне он забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи в 28 матчах за грозненский клуб.

Уткин – уроженец города Аксай в Ростовской области. Он начал заниматься футболом в Ростове-на-Дону, но еще в детстве перебрался в академию «Краснодара».

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.