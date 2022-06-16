Александр Большунов: «Не очень приятно слышать, как Клэбо говорит, что не хочет видеть россиян на Кубке мира. Побеждать нужно сильнейших»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам заявил, что ему неприятны высказывания норвежца , который считает, что отстранение россиян от международных стартов должно быть продлено.

«Я стараюсь об этом не думать, но, конечно, хочется соревноваться на международной арене, доказывать, кто на самом деле сильнейший лыжник на Кубке мира.

Не очень приятно слышать, как тот же Йоханнес Клэбо говорит, что не хочет видеть россиян на Кубке мира. Мне неприятно это слышать. Соревнования – это нечто другое.

Побеждать нужно сильнейших и соревноваться с сильнейшими. Тогда и вид спорта, и интерес к нему поднимаются. Этим и живет весь спорт, когда соревнуются все сильнейшие и соперничают между собой.

А если мы не будем участвовать в следующем сезоне, то это будет полное доминирование норвежцев. Да, есть отдельные спортсмены из других стран, но основную конкуренцию норвежцам составляли мы. Кубок мира потеряет в этом», – сказал Большунов.