Захарян интересен «Лиону». Французский клуб хочет арендовать хавбека у «Сосьедада» зимой с правом выкупа («СЭ»)

Арсен Захарян может перейти в «Лион».

Полузащитник сборной России Арсен Захарян может перейти из «Реал Сосьедад» в «Лион».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», французский клуб проявляет интерес к 22-летнему футболисту баскской команды.

«Лион» хотел бы арендовать Арсена зимой с правом выкупа. Однако «Сосьедад» заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Захаряном, так что клубу Лиги 1 будет непросто осуществить сделку.

«У нас нет такой информации. В «Реал Сосьедад » из «Лиона » никто не обращался для аренды Захаряна. Впервые слышу про этот слух», – сказал для Metaratings.ru пресс-атташе «Сосьедада» Хон Андер Мундуате.

Лионцы занимают 7-е место в чемпионате Франции, «Реал Сосьедад» идет 14-м в Ла Лиге .

Захарян выступает за «Сосьедад» с августа 2023 года. В этом сезоне бывший игрок «Динамо» провел 7 матчей, сыграв 222 минуты, и забил 1 гол.