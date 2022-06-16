Агаларов признан лучшим молодым игроком сезона РПЛ. Форвард «Уфы» – лучший бомбардир лиги с 19 голами

признан лучшим молодым игроком прошедшего сезона .

Победитель был определен голосованием, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы спортивных СМИ, комментаторы телеканала «Матч Премьер» и тренер сборной России Николай Писарев. На награду претендовали футболисты, которым на момент начала сезона было не больше 21 года.

Второе место в голосовании занял полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, третье – хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Нападающий «Уфы» стал лучшим бомбардиром турнира, забив 19 голов в 30 матчах. С подробной статистикой 21-летнего форварда можно ознакомиться здесь.