Гришин о конфликте Станковича с журналистом: «Спрашивайте по игре – по тактике, заменам, тут я на стороне Деяна. Не надо провоцировать вопросами о судействе, он правильно сказал»

Александр Гришин: я на стороне Станковича, не надо провоцировать.

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поддержал Деяна Станковича в конфликте с журналистом.

Главный тренер «Спартака » вступил в перепалку с репортером «Матч ТВ » во время флеш-интервью после матча с «Ахматом » (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ .

«Тут я на стороне Станковича, как бы кому ни хотелось. Он правильно сказал, что если вы задаете вопросы, то спрашивайте по игре: по тактике, заменам, еще каким‑то вещам. Но не надо провоцировать, задавая вопрос о судействе, которого по большому счету там и не было», – сказал Гришин.

