Гришин о конфликте Станковича с журналистом: «Спрашивайте по игре – по тактике, заменам, тут я на стороне Деяна. Не надо провоцировать вопросами о судействе, он правильно сказал»
Александр Гришин: я на стороне Станковича, не надо провоцировать.
Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поддержал Деяна Станковича в конфликте с журналистом.
Главный тренер «Спартака» вступил в перепалку с репортером «Матч ТВ» во время флеш-интервью после матча с «Ахматом» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ.
«Тут я на стороне Станковича, как бы кому ни хотелось. Он правильно сказал, что если вы задаете вопросы, то спрашивайте по игре: по тактике, заменам, еще каким‑то вещам. Но не надо провоцировать, задавая вопрос о судействе, которого по большому счету там и не было», – сказал Гришин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
