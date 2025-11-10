  • Спортс
24

Газзаев о совмещении Карпина: «Ему надо определиться с командой. В сборной получается лучше, чем в «Динамо». Там есть концепция игры, в клубе результата нет»

Валерий Газзаев: Карпину надо определиться – сборная или «Динамо».

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что Валерий Карпин должен выбрать между работой в национальной команде и «Динамо».

Главный тренер сборной России работает в московском клубе с июня 2025 года. После 15 туров Мир РПЛ бело‑голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице.

– Я из собственного опыта говорю. Карпину надо определиться – или с одной, или с другой командой.

– Вы его сейчас видите больше тренером сборной России или «Динамо»?

– Я думаю, что у него в сборной получается лучше, чем в «Динамо». В сборной я вижу хорошую молодую перспективную команду, как никогда за последние годы. Очень много хороших футболистов. Я вижу концепцию игры.

Мне кажется, что ему там легче работать. В «Динамо» результата нет. Здесь одна неудача все смазывает в сборной, – сказал Газзаев.

Что «Динамо» делать с Карпиным?16003 голоса
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
