Газзаев о совмещении Карпина: «Ему надо определиться с командой. В сборной получается лучше, чем в «Динамо». Там есть концепция игры, в клубе результата нет»
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что Валерий Карпин должен выбрать между работой в национальной команде и «Динамо».
Главный тренер сборной России работает в московском клубе с июня 2025 года. После 15 туров Мир РПЛ бело‑голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице.
– Я из собственного опыта говорю. Карпину надо определиться – или с одной, или с другой командой.
– Вы его сейчас видите больше тренером сборной России или «Динамо»?
– Я думаю, что у него в сборной получается лучше, чем в «Динамо». В сборной я вижу хорошую молодую перспективную команду, как никогда за последние годы. Очень много хороших футболистов. Я вижу концепцию игры.
Мне кажется, что ему там легче работать. В «Динамо» результата нет. Здесь одна неудача все смазывает в сборной, – сказал Газзаев.