Зидан о том, когда снова будет тренировать: «Скоро»

Зинедин Зидан скоро вернется к работе тренера.

Бывший главный тренер «Реала » Зинедин Зидан намерен в скором времени вернуться к работе.

Зинедин посетил благотворительный матч в Тулоне, организованный его другом, но сам участия в нем не принял.

– Я бы хотел выйти на поле, но мы не молодеем. Мы стареем и, к сожалению, время от времени получаем травмы. Так что я пока побуду тренером.

– Когда мы снова увидим вас на поле?

– Скоро, я надеюсь.

– А на тренерской скамье?

– Скоро, – сказал Зидан.

Француз не работает главным тренером с 2021 года – после ухода из «Мадрида». 53-летний специалист считается главным кандидатом на пост тренера сборной Франции после ЧМ-2026, когда уйдет Дидье Дешам .