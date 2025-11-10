Зидан о том, когда снова будет тренировать: «Скоро»
Зинедин Зидан скоро вернется к работе тренера.
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намерен в скором времени вернуться к работе.
Зинедин посетил благотворительный матч в Тулоне, организованный его другом, но сам участия в нем не принял.
– Я бы хотел выйти на поле, но мы не молодеем. Мы стареем и, к сожалению, время от времени получаем травмы. Так что я пока побуду тренером.
– Когда мы снова увидим вас на поле?
– Скоро, я надеюсь.
– А на тренерской скамье?
– Скоро, – сказал Зидан.
Француз не работает главным тренером с 2021 года – после ухода из «Мадрида». 53-летний специалист считается главным кандидатом на пост тренера сборной Франции после ЧМ-2026, когда уйдет Дидье Дешам.
Что «Динамо» делать с Карпиным?17900 голосов
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Le Parisien
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости