В сборной Испании женщины будут получать такие же бонусы и выплаты, как и мужчины. Глава RFEF назвал это «положительной дискриминацией»

В Испании уравняли экономические условия игроков женской и мужской сборных.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) договорилась с футболистками о финансах на ближайшие пять лет.

За этот период, включающий в себя два чемпионата мира, два чемпионата Европы и Олимпийские игры, девушки будут получать такие же бонусы, выплаты по имиджевым правам и проценты по спонсорским контрактам, как и мужчины.

«Деньги, которые поступают, меньше, чем у парней, и мы провели корректировку с положительной дискриминацией. И в процентном отношении девушки получают больше, чем парни.

Мы хотим сокращать дистанцию. С каждого евро, который поступит в RFEF, больше средств будет передано женскому футболу, чем мужскому», – сказал глава RFEF Луис Рубиалес.

Футболисты сборной Испании получают компенсацию за использование федерацией имиджевых прав игроков. Футболистки не получали за это денег. Теперь им будут отдавать 20%, а к 2027 году хотят повысить планку до 70%.

Также теперь все игроки – и мужчины, и женщины – будут получать процент от спонсорских сделок RFEF.