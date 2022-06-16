Федотов возглавил ЦСКА, Бакаев перешел в «Зенит», интервью Денисова, «Колорадо» одолел «Тампу» в 1-м матче финала плей-офф, состав сборной России по фигурному катанию и другие новости

1. ЦСКА нашел нового тренера. Алексея Березуцкого (который уходит вместе с братом) сменил Владимир Федотов. Контракт – на три года. Есть надежда, что именно такой тренер нужен армейцам.

2. Пополнение и в «Зените» – к команде присоединился Зелимхан Бакаев. Договор подписан по схеме «3+1», хавбек взял себе седьмой номер. Это первый переход из «Спартака» в «Зенит» со времен Дзюбы, Зелимхан надеется, что «люди его поймут».

На этом Питер не намерен останавливаться: на подходе лучший бомбардир «Сочи» Кассьерра. Также клуб продлил контракт с Кержаковым, Крицюк команду покидает.

3. Игорь Денисов дал очень смелое интервью Нобелю Арустамяну. В нем он рассказал о неопубликованном обращении к Путину из-за событий на Украине и поддержал отстранение наших клубов и сборных. Денисова блевать тянет от российского футбола, его не впечатляют достижения «Зенита», а в сборной России он хочет видеть только иностранного тренера. Все самое главное мы собрали здесь.

4. Кубок Стэнли. Финал. «Колорадо» вырвал победу у «Тампы» (4:3) в овертайме в первом матче благодаря двум очкам Валерия Ничушкина. Никита Кучеров сделал 100-ю голевую передачу в плей-офф за карьеру.

5. Валиева, Трусова, Щербакова, Муравьева, Петросян и Туктамышева вошли в основной состав женской сборной России. Кондратюк, Коляда, Мозалев, Семененко, Самарин и Гуменник – в составе мужской команды. Самодурова попала в тренерский состав – для нее самой эта новость стала шоком.

6. Дани Алвес покидает «Барселону». Бразилец в своем стиле эмоционально попрощался с родным клубом.

7. «Нижний Новгород» будет получать 450 млн рублей в год за смену названия – это самый дорогой букмекерский контракт в РПЛ. Тем временем Михаил Галактионов уже приступил к работе с командой.

8. Ла Лига пожаловалась на «ПСЖ» в УЕФА, обвинив клуб в нарушении финансового фэйр-плей.

9. Депутат Свищев рассказал, что в регионах не завершено строительство 22 спортивных объектов, а деньги при этом уже потрачены.

10. «Спартак» пошутил о Суперкубке, представив участников в виде синих миньонов, со скукой пинающих мяч.

11. ISU перенесет российский этап Гран-при сезона-2022/23 в Финляндию.

12. Педри, Камавинга, Беллингем, Фати, Гравенберх и Забарный – в списке номинантов на приз Golden Boy.

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