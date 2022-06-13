«Аталанта» хочет продать Миранчука, Медведев проиграл 205-й ракетке мира, Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана и другие новости утра

1. Испания дома победила Чехию (2:0) в 4-м туре Лиги наций, Португалия без Роналду уступила Швейцарии в гостях, Норвегия обыграла Швецию (3:2) благодаря дублю Холанда.

2. Даниил Медведев проиграл Тиму Ван Рейтховену в финале в Хертогенбоше. Россиянин взял лишь пять геймов у 205-й ракетки мира. Екатерина Александрова стала чемпионкой, победив Арину Соболенко из Беларуси в финале.

3. Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана, Перес – 2-й, Расселл – 3-й, Леклер сошел из-за отказа мотора.

4. Стартовал первый чемпионат ФХР по хоккею в формате «3 на 3». Роман Ротенберг заявил: «Хотим рейтингов «Дома-2». Чтобы ролики набирали 50 млн просмотров, а мальчишки не говорили, что хайлайты НХЛ им нравятся больше». Он пообещал развивать это направление, чтобы выиграть Олимпиаду: «Хотим быть пионерами, локомотивом хоккея». В России создадут лигу «3 на 3».

5. Трансферы. «Аталанта» хочет продать Миранчука и еще 9 игроков. ЦСКА бесплатно подпишет правого защитника «Црвены Звезды» Гайича. Вильена не намерен возвращаться в «Краснодар». «Ростов» выкупил у «Зенита» Щетинина.

Нуньес согласовал с «Ливерпулем» контракт до 2028 года, «красные» купят уругвайского форварда за 75+25 млн евро. Зинченко интересен «Барселоне». «ПСЖ» и Почеттино договорились о расторжении контракта. «Реал» подтвердил уход Марсело, он провел 15 лет в клубе и взял рекордные 25 трофеев.

6. Виталий Кравцов вернулся в НХЛ. 22-летний российский нападающий подписал однолетний односторонний контракт с «Рейнджерс» на 875 тысяч долларов.

7. Тренер сборной Армении Хоакин Капаррос ушел с пресс-конференции после вопроса о солидарности с Украиной. Испанцу его даже не перевели и не дали ответить.

8. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало заново открыть допинговые дела российских спортсменов из разных видов спорта после отстранения гребцов Дьяченко и Липкина.

9. Суд в Санкт-Петербурге обязал экс-форварда «Зенита» Сердара Азмуна перечислять 25% доходов на содержание дочери от девушки из Казани.

10. Алина Загитова посетила хоккейный турнир, на котором играет Дмитрий Воронков. Сообщалось, что фигуристка и хоккеист расстались.

Цитаты дня:

Ирина Винер: «Сегодня день страны, которая встала с колен на ноги, доказала свою правоту, силу и мощь. Вместе с белорусскими братьями мы будем впереди планеты всей»

Павел Буре: «Сейчас к нам везде не очень хорошо относятся. Россия – самая большая страна в мире, нас не нужно любить, нас нужно уважать»

Зарема о Суперкубке в Петербурге: «Относимся как к гастролям. «Спартак» же вместо группы «Руки вверх» туда «пригласили»

Владимир Кличко – Рою Джонсу об Украине и России: «На чьей ты стороне? Очень сомневаюсь в твоем моральном компасе»

Одноклубница о задержании Грайнер в России: «Мировое сообщество должно объединиться и вернуть Бриттни домой»

Защитник «Вашингтона» Орлов о Загитовой: «Дорогого стоит, что есть такие спортсмены в нашей стране»

Клэбо о велотренировке Большунова на 180 км: «Машина. То, что он делает, дает мне мотивацию»

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