«Аталанта» хочет продать Миранчука и еще 9 игроков

Алексей Миранчук покинет «Аталанту».
Клуб из Бергамо намерен существенно изменить состав и собирается продать 26-летнего российского хавбека, сообщает Calcio Atalanta со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Утверждается, что Миранчук получил достаточно возможностей, но не смог зарекомендовать себя.
Также «Аталанта» хочет продать вратарей Пьерлуиджи Голлини и Марко Карнезекки, форварда Сама Ламмерса, защитников Маттео Ловато, Ханса Хатебура и Йоакима Мэле, хавбеков Марио Пашалича, Маттео Пессину и Йосипа Иличича.
Миранчук забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 25 матчах за «Аталанту» в завершившемся сезоне. Его статистика – здесь.