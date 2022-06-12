«Аталанта» хочет продать Миранчука и еще 9 игроков

покинет «Аталанту».

Клуб из Бергамо намерен существенно изменить состав и собирается продать 26-летнего российского хавбека, сообщает Calcio Atalanta со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Утверждается, что Миранчук получил достаточно возможностей, но не смог зарекомендовать себя.

Также хочет продать вратарей и , форварда , защитников , и , хавбеков , и .

Миранчук забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 25 матчах за «Аталанту» в завершившемся сезоне. Его статистика – здесь.