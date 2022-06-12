Владимир Кличко – Рою Джонсу: «На чьей ты стороне? Очень сомневаюсь в твоем моральном компасе»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе раскритиковал легендарного боксера Роя Джонса из-за позиции по спецоперации России на Украине.

«Есть один человек, к которому у меня возник большой вопрос. Человек, который нарушил закон Украины, въехав в оккупированный Крым с территории России. Этот человек – Рой Джонс.

Рой, на чьей ты стороне? На стороне агрессора или на стороне того, кто защищает свое право на жизнь? Я уважаю тебя как бойца, но очень сомневаюсь в твоем моральном компасе», – сказал Кличко в социальных сетях.

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