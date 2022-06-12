обязали отдавать на содержание дочери четверть дохода.

Такое решение вынес Приморский районный суд Санкт-Петербурга, удовлетворивший требования бывшей девушки экс-футболиста , играющего за .

В октябре 2021 года жительница Казани заявила, что Азмун – отец ее ребенка. Она подала иск об установлении отцовства и выплате алиментов. Сообщалось, что молодые люди встречались с 2018 по 2020 год и в Казани, и в Санкт-Петербурге. Агент Азмуна заявлял: «Это все сплетни».

«Со своей стороны, надеемся, что отец будет исполнять свои обязательства о выплате алиментов.

По Семейному кодексу России выплата должна составлять 25 процентов от всех доходов ответчика. Дочь растет, ей уже исполнился один год, и та сумма, которая сейчас выплачивается Алие, не покрывает всех необходимых расходов на ребенка», – рассказал адвокат истицы Андрей Дмитриев.

Решение вступает в силу спустя месяц с момента оформления судом.

«Пока собака Азмуна летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение». Жительница Казани про иск об отцовстве и алименты