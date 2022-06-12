Ирина Винер: «Сегодня день страны, которая встала с колен на ноги, доказала свою правоту, силу и мощь. Вместе с белорусскими братьями мы будем впереди планеты всей»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова высказалась о Дне России перед благотворительным концертом в честь праздника.

«Сегодня большой праздник, день страны, которая встала с колен на ноги, доказала свою правоту, силу и мощь. И я очень счастлива, что именно в этот день мы делаем спектакль под живую музыку, с программами наших девочек.

Будет очень много детей, это благотворительный концерт. И мы счастливы, что наша страна сильная, смелая, добрая, духовная. И мы вместе с белорусскими братьями будем впереди планеты всей. Я в этом уверена.

Мы много номеров посвятили в том числе и белорусам. У нас есть песня про коня, «Утро красит нежным светом». Это была та музыка, которую играли 1 мая, 7 ноября, когда все народы нашей страны выходили праздновать. А сегодня мы под нее празднуем День России», – сказала Винер-Усманова.

В концерте принимают участие сестры Дина и , , и другие гимнастки сборной России.