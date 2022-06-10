Ваноли ушел из «Спартака», АПЛ приостановит контракт с «Матч ТВ», поручения Путина по спорту и другие новости утра

1. Паоло Ваноли ушел из «Спартака». «Клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество, но тренер принял непростое решение».

По одной версии теперь «Спартак» возглавит российский тренер, по другой – иностранец. Валерия Карпина вдруг назвали основным кандидатом на вакантный пост, но тренер «Ростова» и сборной России опроверг слух.

2. Кубок Стэнли. «Тампа» обыграла «Рейнджерс» в пятом матче финала Востока и вышла вперед в серии (3:1, 3-2). Клуб из Нью-Йорка прервал серию из 8 подряд побед дома.

Михаил Сергачев набрал 1+1 (гол стал для него первым в этом плей-офф) и был признан 1-й звездой. Андрей Василевский отразил 24 броска из 25 и стал 2-й звездой.

3. АПЛ приостановит контракт с «Матч ТВ» из-за ситуации на Украине. Решение объявлено на собрании клубов.

4. Испания на выезде победила Швейцарию (1:0) в 3-м туре Лиги наций, Португалия дома справилась с Чехией (2:0), а Швеция на своем поле уступила Сербии (0:1). Сербские фанаты принесли флаг России на стадион.

5. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить проведение коммерчески привлекательных турниров с участием иностранных спортсменов и увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта.

6. Салах назван лучшим игроком сезона АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), Фоден – лучший молодой игрок. Роналду, Мане, де Брюйне и ван Дейк – в символической сборной.

7. Российская фигуристка Александра Трусова выступила в турнире по прыжкам в длину в Москве. Ее лучший результат в четырех попытках – 4,19 м, это норматив второго юношеского разряда. Глушаков, Ягудин, Легков, Уайлд, Борзаковский, Губерниев и Саврасенко пробегут стометровку.

8. Трансферы. Дзюба ведет переговоры с «Фенербахче», а еще он интересен «Галатасараю» и «Коньяспору». Экс-защитник «Локомотива» Рыбус перейдет в «Спартак» бесплатно. Федотова в «Сочи» сменит тренер «Енисея» Гаранин.

«Реал» и «Монако» оформили переход Тчуамени, опорнику осталось лишь подписать контракт. «МЮ» намерен перехватить Нуньеса у «Ливерпуля». «Барса» готова платить Гави 2 млн евро в год, «Ливерпуль» – 9 млн, игрок просит 4 млн при дальнейшем росте зарплаты. «Челси» хочет купить Стерлинга, есть интерес от «Реала», «Барсы» и «Баварии», «Ман Сити» запросит 50-60 млн фунтов. Гаттузо возглавил «Валенсию».

9. Министр спорта России Олег Матыцин включен в санкционный список Украины.

10. «Авангард» заплатил СКА 1000 рублей за права на нападающего Владимира Ткачева. КХЛ подтвердила обмен.

11. Команда «Альпин» Фернандо Алонсо добавила радугу на ливрею и стала партнером автоспортивного ЛГБТ-движения.

12. Севастополь вошел в Ассоциацию мини-футбола России.

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