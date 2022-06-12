Загитова посетила хоккейный турнир с участием Воронкова. Сообщалось, что пара рассталась

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Алина Загитова посетила хоккейный турнир, на котором играет Дмитрий Воронков.

12 июня в Москве стартовал чемпионат ФХР по хоккею в формате «3 на 3».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию присутствовала на арене в качестве почетного гостя. Нападающий «Ак Барса» выступает на турнире за команду Казани.

В медиа ранее говорилось о том, что Загитова состоит в отношениях с Воронковым. В мае появились сведения, что пара рассталась.

На сегодняшнем хоккейном мероприятии с Загитовой встретился защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, заявивший, что «дорогого стоит, что такие спортсмены, как Алина, есть в нашей стране».

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