Загитова посетила хоккейный турнир с участием Воронкова. Сообщалось, что пара рассталась

Алина Загитова посетила хоккейный турнир, на котором играет Дмитрий Воронков.
12 июня в Москве стартовал чемпионат ФХР по хоккею в формате «3 на 3».
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию присутствовала на арене в качестве почетного гостя. Нападающий «Ак Барса» выступает на турнире за команду Казани.
В медиа ранее говорилось о том, что Загитова состоит в отношениях с Воронковым. В мае появились сведения, что пара рассталась.
На сегодняшнем хоккейном мероприятии с Загитовой встретился защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, заявивший, что «дорогого стоит, что такие спортсмены, как Алина, есть в нашей стране».