«Ростов» выкупил у «Зенита» Щетинина. Контракт с хавбеком – на 4,5 года

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Полузащитник Кирилл Щетинин продолжит выступать за «Ростов» на постоянной основе.

Ростовчане выкупили у «Зенита» футболиста, выступавшего за них на правах аренды, и заключили с ним контракт на четыре с половиной года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 450 тысяч евро, при этом пункт о возможности обратного выкупа в соглашение между командами включен не будет.

За 12 матчей в РПЛ Щетинин отметился двумя голами и отдал один результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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